Петербургский СКА и омский «Авангард» заинтересованы в защитнике нижнекамского «Нефтехимика» Дамире Шарипзянове.

Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online». Отмечается, что ранее заинтересованность в хоккеисте также выразил казанский «Ак Барс».

Напомним, в завершившемся для нижнекамского клуба сезоне 24-летний защитник провел в составе «Нефтехимика» 60 встреч и набрал 26 (5+21) очков при показателе полезности «+14». Во время сезона Шарипзянов стал капитаном команды.

Отметим, соглашение Шарипзянова и «Нефтехимика» истекает 30 апреля этого года. Он ограниченно свободный агент.

Ранее сообщалось, что 39-летний российский нападающий Сергей Мозякин подпишет новое соглашение с магнитогорским «Металлургом». Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков рассказал, что контракт будет предложен, исходя из потолка зарплат и с учетом заслуг хоккеиста.