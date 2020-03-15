Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин следующий поединок проведет против официального претендента на титул Камила Шереметы.

Об этом сообщает ESPN US. Отмечается, что бой пройдет 6 июня в Инглвуде, штат Калифорния.

Напомним, бой чемпиона мира по версии IBF Головкина и претендента на этот титул Шереметы переносился несколько раз. Геннадий Головкин ранее появлялся на ринге в октябре 2019 года, когда он решением судей одолел Сергея Деревянченко, вернув себе звание чемпиона мира. Шеремета выступил в андеркарде той встречи, победив Оскара Кортеса.

Кроме того, сообщалось, что чемпион WBA Super в среднем дивизионе Сауль Альварес заинтересован в третьем поединке против казахстанского чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.