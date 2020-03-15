Васильев: Не хочется петь дифирамбы Фуркаду, он меня разочаровал как человек

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение французского биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру.

По словам Васильева, Фуркад давно разочаровал его. Васильев отметил, человека характеризуют не только достижения, а прежде всего человеческие качества, так как соревнования заканчиваются, а человека запоминают по его качествам, поступкам и поведению. Васильев считает, что Фуркад, в этом отношении на протяжении всей карьеры вёл себя недостойно.

«Казалось бы, сегодня надо его хвалить. Всё-таки он завершил яркие выступления в спорте, надо ему какие-то дифирамбы петь. А мне не хочется. Он меня разочаровал как человек», — сказал Васильев, слова которого приводит «Матч ТВ».