Ван Дейк: Буду раздавлен, если «Ливерпуль» выиграет титул АПЛ на пустом стадионе

Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о перспективе играть чемпионский матч без зрителей из-за пандемии коронавируса.

По словам ван Дейка, никто не хочет играть без зрителей. Голландец отметил, если «Ливерпуль» выиграет титул на пустом стадионе и зрителей не будет, он будет раздавлен. Защитник считает очевидным, что когда на «Энфилде» нет болельщиков, это потрясение.

«Пока не принято решение, куда двигаться дальше, приходится просто смириться. Когда чемпионат продолжится, подарим нашим фанатам титул, однозначно», – сказал ван Дейк, слова которого приводит BBC.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса английская премьер-лига была приостановлена до 4 апреля.