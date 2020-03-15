Президент «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о победе команды над «Краснодаром» и игре Александра Кокорина.

По словам Ротенберга, сегодня он увидел именно команду. Президент «Сочи» считает, что футболисты бились один за всех и все за одного, и это главная победа, что в «Сочи» есть коллектив.

Ротенберг также ответил, считает ли он, что приглашение Кокорина себя оправдало.

«Саня – очень неординарный, талантливый футболист. Он нам помогает, взбудоражил ребят. Команда сплотилась вокруг него, это очень важно», — сказал глава сочинцев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ротенберг отметил, что Кокорин – игрок «Зенита», и все права на него у петербуржцев, а по поводу лета президент сказал: «Будет время – будет пища».

Напомним, «Сочи» при пустых трибунах дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Кристиан Нобоа на 47-й минуте и Андрей Мостовой на 94-й минуте встречи