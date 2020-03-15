Советский хоккеист Александр Кожевников поделился мнением об отказе «Йокерита» продолжать сезон в Кубке Гагарина.

По словам Кожевникова, нехорошо, что «Йокерит» снялся, но на это есть причины, потому что в мире страшная трагедия. Экс-хоккеист считает, что клуб можно понять.

«Береженого бог бережет. КХЛ могла бы остановить чемпионат в такой ситуации, но это нужно решать совместно с командами. Здоровье людей дороже. Не на кладбище же ходить смотреть хоккей, поэтому надо с пониманием отнестись к решению «Йокерита» и найти выход из ситуации», — сказал Кожевников, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что финский «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина из-за пандемии коронавируса. 17 марта должна была стартовать серия второго раунда плей-офф между «Йокеритом» и СКА, однако она не состоится.