Новость о том, что португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предоставит два принадлежащих ему отеля под больницы для зараженных коронавирусом, оказалась неправдой.

Об этом сообщил близкий к Роналду журналист Ману Сайнс в своем Twitter.

Также эту информацию опроверг представитель отеля.

«Мы отель. Мы не собираемся становиться больницей. Мы есть и остаемся отелем», — сказал представитель отеля, слова которого приводит Goal со ссылкой на RTL Nieuws.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отдаст собственные отели в Португалии для помещения больниц для борьбы с пандемией коронавируса. По словам прессы, гостиницы будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет бесплатно. Также Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату работникам таких новых больниц — всем докторам и сотрудникам.