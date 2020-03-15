В рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

Армейцы имели весомое игровое преимущество: они владели мячом 65% времени и нанесли 16 ударов в сторону ворот, шесть из которых пришлись в створ. У башкирского клуба в активе лишь три удара в сторону ворот, и только один из них — в створ.

После 22 матчей команда Виктора Гончаренко идет на пятом месте в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги, имея в активе 36 очков. Подопечные Вадима Евсеева, набрав 27 баллов, располагаются на девятой строчке в чемпионате страны.

Следующий матч армейцев запланирован на 22 марта. В эту дату ЦСКА примет «Зенит», если чемпионат не будет перенесен из-за пандемии коронавируса. «Уфа» в этот же день встретится дома с «Тамбовом».