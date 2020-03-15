Фанаты московского ЦСКА показали баннер во время матча Тинькофф российской премьер-лиги против «Уфы».

Надпись на плакате гласит: «Этот вирус во мне, я его переносчик». Это строчки из песни группы 25/17 – «Вирус».

Напомним, в рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

После 22 матчей команда Виктора Гончаренко идет на пятом месте в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги, имея в активе 36 очков. Подопечные Вадима Евсеева, набрав 27 баллов, располагаются на девятой строчке в чемпионате страны.

Следующий матч армейцев запланирован на 22 марта. В эту дату ЦСКА примет «Зенит», если чемпионат не будет перенесен из-за пандемии коронавируса. «Уфа» в этот же день встретится дома с «Тамбовом».