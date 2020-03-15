Итальянская федерация баскетбола планирует возобновить текущий сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент федерации баскетбола Италии Джованни Петруччи. По его словам, в данный момент прорабатываются варианты проведения оставшейся части чемпионата.

Петруччи отметил, что федерация намерена продолжить турниры и показать, что жизнь продолжается.

«Будем ждать указаний правительства страны. У нас есть желание закончить сезон, поэтому сейчас прорабатываются различные варианты проведения турниров», – сказал Петруччи, слова которого приводит Bologna Basket.

Отметим, Италия – вторая в мире страна после Китая по числу зараженных коронавирусом

Ранее нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о том, что Тинькофф РПЛ по-прежнему проводит матчи, несмотря на пандемию коронавируса. По мнению футболиста, в чемпионате надо сделать паузу, ведь во всем мире такая практика.