Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой поделился мнением о победе над «Краснодаром».

По словам Мостового, поле было тяжелое, там были лужи, и это повлияло на игру «Краснодара», потому что они не так много комбинировали, а «Сочи» лучше подстроился под условия и провел отличный матч.

Мостовой отметил, очень неприятно играть без болельщиков, но такие меры предпринимают не просто так, значит, это надо. Игрок считает, это для безопасности спортсменов и болельщиков.

«Краснодар» – очень хорошая команда, но мы отлично разобрали их, подстроились под их игру. Результат налицо», – сказал Мостовой, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Сочи» при пустых трибунах дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Кристиан Нобоа на 47-й минуте и Андрей Мостовой на 94-й минуте встречи.