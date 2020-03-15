Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возможности отмены турниров из-за коронавируса.

По словам Абдель-Азиза, он говорил со всеми своими клиентами.

«Они все хотят продолжать драться», – написал Абдель-Азиз в своем Twitter.

Ранее стало известно, что руководство UFC собирается перенести два ближайших турнира в другое место – UFC on ESPN 8 из Коламбуса, который пройдет 28 марта, а также UFC Fight Night 172 из Портленда, запланированный на 11 апреля.

Ранее президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал возможный перенос боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса. По словам Уайта в интервью ESPN, у промоушена было несколько потенциальных мест для проведения боя между Хабибом и Фергюсоном.