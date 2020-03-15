Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре своей команды против «Зенита» и ЦСКА.

«В чем секрет того, что «Уфа» не проиграла «Зениту» и ЦСКА в гостях? А что, мы должны этим командам проигрывать?» — заявил Евсеев. Он отметил, что у «Уфы» были три гостевых матча с командами, которые находятся в верхней части таблицы, и выбрана такая тактика и стратегия, которая приносит результат.

Евсеев добавил, он не понимает, почему «Уфу» обвиняют в антифутболе, тренер попросил журналистов объяснить критерии.

«У нас сегодня были моменты? Были, и не один! Ноль голов в трех матчах? Меня это не смущает. У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»? 22-й тур, а мы пропустили 19 голов. Почему вы об этом не говорите?» — сказал Евсеев, слова которого приводит официальный канал РПЛ на YouTube.

Напомним, в рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

После 22 матчей команда Виктора Гончаренко идет на пятом месте в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги, имея в активе 36 очков. Подопечные Вадима Евсеева, набрав 27 баллов, располагаются на девятой строчке в чемпионате страны.

Следующий матч армейцев запланирован на 22 марта. В эту дату ЦСКА примет «Зенит», если чемпионат не будет перенесен из-за пандемии коронавируса. «Уфа» в этот же день встретится дома с «Тамбовом».