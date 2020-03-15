Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о возможной смене места боя против Тони Фергюсона.

По словам Мендеса, для Хабиба гораздо важнее то, что он считает верным, как чувствует своим сердцем. Мендес отметил, неизвестно, изменит ли он мнение с учетом обстоятельств. Тренер это не исключает, но он не готов говорить за него.

«У Хабиба очень твёрдые убеждения. Знаю, что он говорил о том, что не будет выступать в Вегасе, пока Атлетическая комиссия штата Невада не принесёт ему извинения. Но всё меняется. Коронавирус изменил всё», — сказал Мендес, слова которого приводит MMAFighting.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Место поединка изменится из-за пандемии коронавируса.