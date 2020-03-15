Главные тренеры «Ростова» и московского «Локомотива» Валерий Карпин и Юрий Семин не пожали друг другу руки перед встречей 22-го тура Тинькофф РПЛ.

Наставники команд изменили традиционное приветствие на касание локтями. Это сделано для профилактики коронавируса.

Отметим, ВОЗ рекомендовала отказаться от рукопожатий, а вместо этого здороваться бесконтактно — локтями или ногами.

Согласно официальным данным, к 15 марта в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 59 человек.

Ранее фанаты московского ЦСКА показали баннер о коронавирусе во время матча Тинькофф российской премьер-лиги против «Уфы». Надпись на плакате гласит: «Этот вирус во мне, я его переносчик». Это строчки из песни группы 25/17 – «Вирус».