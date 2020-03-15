В рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Ростов» дома потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:3.

В составе железнодорожников по мячу забили Рифат Жемалетиднов с передачи Гжегожа Крыховяка на 38-й минуте и Гжегож Крыховяк с передачи Мацея Рыбуся на 42-й минуте. Еще один гол в свои ворота отправил голкипер ростовчан Сергей Песьяков на 34-й минуте встречи.

У хозяев единственный мяч на счету Ивелина Попова, который отличился на 64-й минуте с пенальти.

После 22 матчей команда Юрия Семина набрала 41 очко и вышла на второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У идущего третьим «Краснодара» столько же баллов. Подопечные Валерия Карпина занимают четвертую строчку с 38 баллами.