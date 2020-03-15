Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о возможной приостановке чемпионата России по футболу.

«Возможно, будет такое решение, но голову пеплом зачем посыпать? Приостановится он на какое-то время, потом, соответственно, будем дальше играть», — заявил Рубашко, слова которого приводит «Р-Спорт».

По словам Рубашко, нужна стабильная, спокойная ситуация, чтобы фанаты могли прийти на трибуны и почувствовать вместе с командой те эмоции, которые не получить у экранов телевизоров.

Напомним, «Сочи» при пустых трибунах дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

В составе хозяев по мячу забили Кристиан Нобоа на 47-й минуте и Андрей Мостовой на 94-й минуте встречи.

После 22 туров команда Владимира Федотова набрала 24 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Подопечные Мурада Мусаева располагаются на второй строчке в РПЛ, имея в активе 41 балл.

Следующий матч сочинцев запланирован на 20 марта — если чемпионат не приостановят, дома дебютант РПЛ должен принять «Ростов». «Краснодар» двумя днями позже на своем стадионе встретится с московским «Динамо».