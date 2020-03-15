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  • 23:19,  15 марта 2020
Футбол
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Названы имена всех зараженных коронавирусом игроков «Валенсии»

Валенсия
ФК "Валенсия". Фото: инстаграм клуба

Стало известно, кто из футболистов испанской «Валенсии» оказался заражен коронавирусом.

Как сообщает портал Sport.es, среди инфицированных — защитники Эсекьель Гарай, Элиаким Мангала и Хосе Гайя, а также сотрудники клуба Пако Камараса и Хуан Альяга.

У россиянина Дениса Черышева признаков коронавирусной инфекции не обнаружено, о чем рассказал его отец Дмитрий.

Ранее игрок «Валенсии» и бывший футболист «Зенита» Эсекьель Гарай рассказал о том, что он сдал положительный тест на коронавирус. Аргентинец отметил, что 2020 год начался для него плохо — он травмировался, а затем подхватил коронавирус. Сейчас игрок чувствует себя хорошо.

Напомним, коронавирус успели диагностировать у многих футболистов по Европе: положительный тест сдали шесть игроков «Сампдории», защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, тренер «Арсенала» Микель Артета. Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои также заболел коронавирусом, но уже выздоровел

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