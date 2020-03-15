Каток в Канаде, где тренируется Медведева, закрыли из-за коронавируса

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о закрытии спортивного клуба в Канаде из-за коронавируса.

В «сториз» своего Instagram Медведева написала, что Toronto Cricket Club, в котором расположен каток, где тренируется фигуристка, закрыли на карантин.

Ранее Медведева репостнула в своих «сторис» видео о том, как самостоятельно сшить медицинскую маску. «Я сделала уже две. Вирус крупный и такая маска должна его фильтровать», — написала Медведева. Также фигуристка отметила, что для дезинфекции рук можно использовать чистый алкоголь вместо санитайзера.