«Пауза или отменить — пусть сами разберутся». Игрок «Уфы» призвал остановить РПЛ

Защитник «Уфы» Александр Пуцко поделился мнением о ситуацией с возможной остановкой Тинькофф РПЛ из-за коронавируса.

По словам Пуцко, в игре не обращаешь внимания, сколько зрителей. Он отметил, когда вообще пустые трибуны, это сразу ощущается, но в матче с ЦСКА были болельщики и поддерживали армейцев, и даже уфимских фанатов защитник чуть-чуть слышал.

Пуцко добавил, пока никто не понимает, что делать, когда ситуация нормализуется. Игрок предложил подождать, что руководство объявит 17 марта.

Он также заявил, что считает нужным остановить РПЛ.

«Во всем мире чемпионаты остановили. А вот сделать ли паузу или отменить — пусть разберутся», — сказал Пуцко, слова которого приводит Sports.ru.