Турнир UFC в Лондоне 21 марта может не состоятся из-за ограничения на полеты в Великобритании.

Об этом сообщает BJPenn. По информации источника, в ближайшее время в промоушене решат вопрос о переносе турнира.

Отметим, главным боем на турнире запланирован поединок между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли и Леоном Эдвардсом.

Ранее президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал возможный перенос боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса. По словам Уайта в интервью ESPN, у промоушена было несколько потенциальных мест для проведения боя между Хабибом и Фергюсоном. Вариант с Невадой отпал из-за карантина, однако сейчас руководство в поиске еще пары мест для проведения турнира.