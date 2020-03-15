В Мексике заявили о решении приостановить матчи национального чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что высшая и вторая лиги будут остановлены на неопределенный срок. Это же касается чемпионата среди женских команд.

Отмечается, что мексиканский чемпионат будет приостановлен после окончания десятого тура. В ночь с 15 на 16 марта по по московскому времени его закроют «Америка» и «Крус Асуль».

Ранее стало известно, что итальянская федерация баскетбола планирует возобновить текущий сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент федерации баскетбола Италии Джованни Петруччи. По его словам, в данный момент прорабатываются варианты проведения оставшейся части чемпионата.