Французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер записал видеообращение к поклонникам после обнаружения у игрока коронавируса.

Баскетболист поблагодарил всех за поддержку и положительную энергию. Гобер отметил, что он чувствует себя лучше с каждым днем.

Француз добавил, что нужно регулярно мыть руки мыльной водой и стараться не трогать свое лицо, нос, глаза.

«И, конечно, нужно стараться избегать лишних контактов с другими людьми. Главное – это ваша безопасность и безопасность людей вокруг вас», – сказал Гобер, слова которого приводит официальный Twitter НБА.

Ранее стало известно, что Гобер заразился коронавирусной инфекцией.

Отметим, баскетболист «Юты» Донован Митчелл стал вторым игроком НБА, у кого был диагностирован коронавирус.