Правление Израильской лиги провело совещание и обсудило будущее лиги на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Eurohoops. По информации источника, окончательное решение будет объявлено в понедельник. Отмечается, что Федерация баскетбола Израиля приняла решение приостановить текущий сезон как минимум до конца марта. Кроме того, среди предложенных на встрече вариантов было поместить всех игроков в карантин, протестировать их на вирус и продолжить сезон в одном городе.

Ранее стало известно, что в Мексике заявили о решении приостановить матчи национального чемпионата из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что высшая и вторая лиги будут остановлены на неопределенный срок. Это же касается чемпионата среди женских команд.