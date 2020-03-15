Защитник итальянской «Сампдории» Омар Колли рассказал, что подозрения о его заражении коронавирусной инфекцией не подтвердились.

Анализ, который у игрока взяли 12 марта, показал положительный результат, но затем оказалось, что Колли не заражен коронавирусом.

«Хотел бы поблагодарить «Сампдорию» за предоставленную помощь и поддержку, а также помолиться за людей, пораженных вирусом, и храбрых врачей, медсестер и медицинских экспертов, которые день и ночь противостоят беде. Оставайтесь дома и в безопасности», — сказал Колли на видео в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что в итальянском футбольном клубе «Сампдория» зафиксирован очередной случай заражения коронавирусом. 14 марта стало известно, что заболел нападающий Фабио Депаоли.

Напомним, ранее коронавирус был диагностирован у нападающего Маноло Габбьядини, полузащитника Олбина Экдаля, форварда Антонио Ла Гумины и хавбека Мортена Торсбю.