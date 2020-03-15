«Сочи» обыграл «Краснодар», пять игроков «Валенсии» заболели коронавирусной инфекцией, СКА и «Авангард» заинтересованы в Шарипзянове. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Сочи» выиграл у «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Игра прошла в «Сочи» на стадионе «Фишт», на матче не было зрителей. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Головкин и Шеремета подерутся 6 июня в Инглвуде

Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин следующий поединок проведет против официального претендента на титул Камила Шереметы.

СКА и «Авангард» претендуют на защитника «Нефтехимика»

Петербургский СКА и омский «Авангард» заинтересованы в защитнике нижнекамского «Нефтехимика» Дамире Шарипзянове.

«Уфа» после «Зенита» не дала поразить свои ворота ЦСКА

В рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.

«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ

В рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Ростов» дома потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:3.

Названы имена всех зараженных коронавирусом игроков «Валенсии»

Стало известно, кто из футболистов испанской «Валенсии» оказался заражен коронавирусом.