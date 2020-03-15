«Сочи» обыграл «Краснодар», пять игроков «Валенсии» заболели коронавирусной инфекцией, СКА и «Авангард» заинтересованы в Шарипзянове. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте от Nevasport.
«Сочи» выиграл у «Краснодара» в матче 22-го тура РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» обыграл «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Игра прошла в «Сочи» на стадионе «Фишт», на матче не было зрителей. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Головкин и Шеремета подерутся 6 июня в Инглвуде
Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин следующий поединок проведет против официального претендента на титул Камила Шереметы.
СКА и «Авангард» претендуют на защитника «Нефтехимика»
Петербургский СКА и омский «Авангард» заинтересованы в защитнике нижнекамского «Нефтехимика» Дамире Шарипзянове.
«Уфа» после «Зенита» не дала поразить свои ворота ЦСКА
В рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0.
«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ
В рамках 22-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Ростов» дома потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:3.
Названы имена всех зараженных коронавирусом игроков «Валенсии»
Стало известно, кто из футболистов испанской «Валенсии» оказался заражен коронавирусом.
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