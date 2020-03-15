Жена вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского Ольга рассказала о решении мужа пожертвовать 100 тысяч долларов на зарплаты работникам домашней арены клуба.

Персонал арены лишился работы из-за паузы в НХЛ, которая возникла в результате угрозы коронавирусной инфекции.

По словам Ольги, она в очередной раз восхитилась супругом, но для нее это не сюрприз, так как он регулярно помогает родному городу, и не любит это афишировать, что для жены хоккеиста также важно.

Один из подписчиков написал Ольге, выразив уважение к Сергею Бобровскому: «Респект Сергею за то, что пожертвовал 100 тысяч работникам дворца».

«Спасибо и вам за адекватное восприятие. Оказывается, есть мнения, что он поступил неправильно и даже отвратительно», — ответила жена вратаря.