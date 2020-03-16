Окончание биатлонного сезона-2019/20 получилось скомканным: из-за пандемии коронавируса спортсменам не удалось выступить в Холменколлене, а последний, урезанный этап в Контиолахти проходил при пустых трибунах. Самые отчаянные болельщики пытались поддерживать любимых биатлонистов прямо из леса, но вернуть соревнованиям атмосферу праздника так и не удалось.

Nevasport вспоминает ключевые моменты одного из самых неоднозначных сезонов

Начали за здравие, но пошли по нисходящей

Первые два этапа в Эстерсунде и Хохфильцене не внушали опасений: сборная России выступала достаточно уверенно. Дважды на подиум поднялся Александр Логинов, завоевал медаль Матвей Елисеев, добралась до призов Светлана Миронова. Казалось, сезон может получиться неплохим, но уже на третьем этапе в Анси успехи России пошли на спад. Команда не завоевала ни одной награды, заболела Екатерина Юрлова-Перхт, растеряла кондиции Миронова. За этим последовала долгая антирекордная серия без медалей, которая прервалась лишь на чемпионате мира.

Логинова снова травили, но не смогли сломать

Как и в прошлом году, травле подвергся лидер команды Александр Логинов, которому по-прежнему не могут простить старую допинговую историю. Зарубежные соперники открыто выражают неприязнь к россиянину прямо под носом у IBU, который не торопится встать на защиту спортсмена, хотя его пребывание на соревнованиях является абсолютно честным — свою дисквалификацию он давно отбыл. Вместо того, чтобы утихомирить иностранцев, IBU прислал к Логинову полицию прямо в разгар чемпионата мира. Однако к тому моменту Александр взял уже две медали: сенсационное, первое за 12 лет золото спринта и бронзу в гонке преследования. В сердцах он заявил, что думает об уходе из спорта, но в Контиолахти заверил, что пока не будет завершать карьеру.

Отсутствие шлифт-машины испортило сезон

На результаты российской команды напрямую повлияла подготовка лыж: отсутствие шлифт-машины, о которой твердили весь сезон, сделало свое дело. На некоторых этапах Кубка мира, где погодные условия были далеки от комфортных, лыжи у биатлонистов не ехали, а прилипали к снегу и леденели. Спасти положение удалось лишь к чемпионату мира, инвентарь к которому готовили в Эстонии.

Как объяснил Владимир Драчев, для СБР покупка дорогостоящей шлифт-машины весьма проблематична. Особенно с учетом того, что работать на ней некому: необходим специалист, хорошо разбирающийся в структурах. За советом даже обращались в лыжную сборную, у которой есть не только такой сотрудник, но и хорошо укомплектованный вакс-грузовик.

Фуркад завершил карьеру при пустых трибунах, проиграв глобус

Ознаменовался сезон и уходом легендарного француза Мартена Фуркада — семикратного победителя Кубка мира, пятикратного олимпийского чемпиона и 13-кратного чемпиона мира. Его последняя гонка состоялась при пустых трибунах в Контиолахти. Мартен одержал победу, но не смог закончить карьеру еще одним большим Хрустальным глобусом. Досаднее всего то, что его отставание от Йоханнеса Бё составило лишь два очка. Промахнись норвежец на один раз больше, триумфатором стал бы Мартен.

Ушла из спорта и королева биатлона Кайса Мякяряйнен, которая могла сделать это красиво — при родной публике, но была вынуждена прощаться с пустым стадионом.

Чего ожидать в следующем году? Произойдут ли изменения в СБР и появятся ли соперники у Бё?

Следующий сезон начнется еще нескоро, но говорить о нем можно уже сейчас. Глава СБР Владимир Драчев уже пообещал, что тренерский штаб будет изменен. Пока неизвестно, о каких именно коррективах идет речь, но первый кандидат на выход — Виталий Норицын. Женская команда под его руководством провалила сезон, не завоевав ни одной медали чемпионата мира. Драчев еще в Антхольце сообщил, что Норицын может быть уволен, но окончательное решение будет принято после тренерского совета.

Не уволят ли самого Драчева, которого Александр Тихонов то и дело называет безголовым руководителем? Предпосылки есть: финансовые проблемы и плохие результаты даже на чемпионате Европы. Но он, скорее всего, продолжит свою работу, так как две серьезные задачи были выполнены: во-первых, долгожданное золото чемпионата мира от Логинова, во-вторых, возвращение максимальной квоты для женской команды. В этом году из-за дисквалификации Маргариты Васильевой Россию могли представлять пять спортсменок, в следующем будет на одну больше.

В пользу Драчева скажет и оперативная реакция в ситуации с итальянской полицией: вместе с бригадой Дмитрия Губерниева он быстро придал дело огласке и предпринял все возможные меры по решению вопроса. Правда, в том, что Касперович остался без аккредитации, есть и его вина, но наивно полагать, что это будут принимать во внимание.

Что касается лидерства в мужском зачете, уход Фуркада не облегчит задачу для Йоханнеса Бё. В этом году он выиграл, несмотря на пропуск стартов из-за рождения сына Густава, но чемпионат мира показал, что французы вырастили очень боеспособную команду. Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе готовы продолжить миссию, начатую их именитым соотечественником. Кроме того, вернуться в элиту может и Логинов, если победит невовремя возникшие проблемы со здоровьем.

У женщин большой Хрустальный глобус достался Доротее Вирер, но её победу нельзя назвать убедительной: перед последней гонкой она уже смирилась со вторым местом. Если она не завершит карьеру, то в следующем году ей предстоит тяжелая борьба с норвежками Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн.