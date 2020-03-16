Нападющий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер казанского «Зенита» Леонид Слуцкий снова обменялись колкостями в Instagram.

Начал тренер, который опубликовал видео с похожим на Дзюбу боксером.

Артем ответил несколькими коллажами с похожими на тренера, по мнению футболиста, персонажами.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий уже устраивали шутливую перепалку в Instagram. Футболист и тренер несколько раз обменивались смешными картинками друг о друге.

Напомним, «Зенит» с Дзюбой в составе идет на первом месте в турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиге, имея в активе 50 очков после 22 встреч. «Рубин» под руководством Слуцкого занимает 13-е место с 23 баллами.