Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов и клубов НХЛ рассказал об отношении к КХЛ в США.

По словам Брызгалова, большинство американцев даже не знают о такой лиге, как КХЛ. Он отметил, что о ней известно профессионалам, но не простым болельщикам. Брызгалов добавил, что КХЛ в США даже не показывают, а искать в Интернете или покупать подписки люди не будут.

«У вас же нет подписки на чемпионат Китая по пинг-понгу, здесь такая же история», — заявил Брызгалов, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-вратарь считает, что США очень сконцентрированы на себе, и там знают только, что существует Америка – величайшая страна на Земле.

Напомним, НХЛ взяла паузу из-за пандемии коронавируса. КХЛ пока официально о приостановке турнира не объявляла, однако «Йокерит» и «Барыс» решили сняться с чемпионата.