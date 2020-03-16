Фигуристы группы тренера Этери Тутберидзе и другие спортсмены, которые входят в структуру Центра спорта и образования «Самбо-70», тренируются в обычном режиме, несмотря на карантин в общеобразовательных школах.

Об этом сообщает пресс-служба «Самбо-70», слова которой приводит «Р-Спорт». «Все тренировки проходят в обычном режиме, как на катке «Хрустальный», так и в других отделениях «Самбо-70», — сообщает пресс-служба.

Напомним, в «Самбо-70» тренируется группа Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова, в которую входят олимпийская чемпионка Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Даниил Самсонов и другие спортсмены.

Ранее на сайте Центра было размещено распоряжение о том, что московский Центр образования и спорта «Самбо-70» объявил о двухнедельных каникулах в связи с угрозой распространения коронавируса.