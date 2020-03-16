Казахстанский «Барыс» снялся с участия в плей-офф Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В связи с указом Президента Республики Казахстан о введении на территории РК чрезвычайного положения, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ. Таким образом, «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020″, — гласит сообщение на сайте команлы из Нур-Султана.

Отметим, в 1/4 финала Кубка Гагарина казахстанский клуб должен был играть против новосибирской «Сибири».

Ранее финский «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина из-за пандемии коронавируса. Команда из Хельсинки должна была провести серию против петербургского СКА.