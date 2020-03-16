Глава координационной комиссии международного олимпийского комитета Джон Коутс будет помещен на обязательный карантин из-за коронавируса в Австралии.

Об этом сообщает Reuters. По информации источника, 69-летний функционер прилетит в Австралию из швейцраской Лозанны, где находится штаб-квартира МОК. Коутс также является президентом CAS и Австралийского олимпийского комитета.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что всем, кто прилетает в страну, нужно самостоятельно изолироваться в течение двух недель.

Отметим, согласно официальным данным, к 15 марта в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 59 человек.