Член исполкома Федерации фигурного катания России (ФФККР) Галина Голубкова поделилась мнением об американской фигуристке Алисе Лю, которая считалась одним из фаворитов юниорского чемпионата мира, но заняла лишь третье место.

«На меня такого впечатления эта фигуристка не произвела. Ей начали раньше времени делать рекламу, на мой взгляд. И немножко искусственно ее раскручивают», — заявила Голубкова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, победительницей юниорского чемпионата мира стала россиянка Камила Валиева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Голубкова не стала рассуждать о том, будет ли Валиева фаворитом Олимпиады в 2022 году.

По мнению специалиста, сейчас слишком рано делать прогнозы. Она напомнила, что на прошлой Олимпиаде все переживали за Евгению Медведеву, но победительницей стала Алина Загитова.

«Поэтому в фигурном катании никогда нельзя загадывать», — сказала Голубкова.