Британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи могут получить восьмилетние дисквалификации. Антидопинговая служба Великобритании (UKAD) начала второе расследование по поводу проваленных спортсменами допинг-тестов.

В 2015-м году анализы Фьюри дали положительный результат на наличие стероида нандролона, который относится к числу запрещенных препаратов. Тайсон утверждал, что это произошло случайно: стероид попал в организм в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

UKAD в результате продолжительного расследования дисквалифицировала братьев на два года. Однако недавно в СМИ появилась информация о том, что фермер в Ланкашире получил предложение о взятке в размере 30 тысяч долларов от члена команды Фьюри за прикрытие употребление допинга. Фермер дал ложные показания о том, что продал кабана Фьюри, но так и не получил свои деньги.

UKAD будет проводить повторное расследование. Если выяснится, что братья Фьюри виновны в фальсификации, они получат восьмилетние дисквалификации.