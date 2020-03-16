Петербургский «Зенит» продолжит работу в обычном режиме до решения общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги, которое состоится завтра, 17 марта.

Если розыгрыш чемпионата России будет приостановлен, тренерский штаб «сине-бело-голубых» разработает новую программу тренировочного процесса, сообщает Bobsoccer. Отмечается, что легионеры «Зенита» останутся в расположении клуба.

Напомним, после 22 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 50 очков. В прошлом матче подопечные Сергея Семака на своем поле разгромили екатеринбургский «Урал» со счетом 7:1.

В следующем матче «Зенит» должен встретиться с московским ЦСКА. Игра запланирована на 23 марта, она должна пройти в Москве.