Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, одержавшая победу в общем зачете Кубка мира, поделилась мыслями о возможном завершении карьеры.

Спортсменка призналась, что еще не приняла решение о том, продолжит ли тренироваться. Для начала она намерена вернуться домой и отдохнуть после сезона.

«Когда все работает хорошо, когда у вас есть мотивация и здоровье, вы не хотите останавливаться», – заявила Вирер, слова которой приводит La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, Вирер завоевала большой Хрустальный глобус во второй раз подряд. Судьба трофея решилась в заключительной гонке сезона: пасьюте в Контиолахти (Финляндия). На лидерство в общем зачете также претендовала норвежка Тириль Экхофф.