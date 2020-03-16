В Красноярске стартует Х зимняя Спартакиада учащихся. Во вторник, 17 марта, состоится первый соревновательный день в фигурном катании.

В 14:00 состоится торжественная церемония открытия турнира, затем на льду появятся девушки, они исполнят короткую программу. В заявку включены 27 спортсменок, среди них две ученицы Этери Тутберидзе — серебряный призер ЮЧМ Дарья Усачева и Софья Акатьева.

В соревновании юношей примет участие чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, также выступят Илья Яблоков, Артем Ковалев и Евгений Семененко.

В парном катании заявлены Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, в танцах на льду — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Полные списки участников по всем дисциплинам можно посмотреть на сайте ФФККР.