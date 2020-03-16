Шоу с Медведевой в образе Сейлор Мун в Японии не отменят из-за коронавируса

Организаторы шоу в Японии, главную роль в котором исполнит россиянка Евгения Медведева, не собираются отменять мероприятие.
Об этом организаторы сообщили в Twitter. Отметим, Медведева выступит на шоу в образе Сейлор Мун, а билеты поступили в продажу сегодня в полдень. Кроме того, был представлен официальный рекламный постер шоу, которое состоится с 5 по 7 июня в японской Канагаве.
【更新】2020年6月5日(金)～7日(日) KOSÉ新横浜スケートセンターで開催される「美少女戦士セーラームーン Prism On Ice」のキービジュアルが公開されました！ そして、本日正午よりローソンチケットにてチケットの一般先行が開始されました！https://t.co/RSOWujbxcS pic.twitter.com/obSUHSzn7E
— セーラームーン25th公式 (@sailormoon_25th) March 16, 2020
Ранее Евгения Медведева рассказала о закрытии спортивного клуба в Канаде из-за коронавируса.
Напомним, ранее из-за из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, Канада, такое решение приняло правительство Квебека. Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта, Евгения Медведева должна была работать комментатором соревнований, поскольку не попала в сборную из-за проблем с ботинком на чемпионате России.
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