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  • 15:55,  16 марта 2020
Фигурное катание
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Шоу с Медведевой в образе Сейлор Мун в Японии не отменят из-за коронавируса

Шоу с Медведевой в образе Сейлор Мун в Японии не отменят из-за коронавируса
Евгения Медведева. Фото: официальный сайт ФФККР

Организаторы шоу в Японии, главную роль в котором исполнит россиянка Евгения Медведева, не собираются отменять мероприятие.

Об этом организаторы сообщили в Twitter. Отметим, Медведева выступит на шоу в образе Сейлор Мун, а билеты поступили в продажу сегодня в полдень. Кроме того, был представлен официальный рекламный постер шоу, которое состоится с 5 по 7 июня в японской Канагаве.

Ранее Евгения Медведева рассказала о закрытии спортивного клуба в Канаде из-за коронавируса.

Напомним, ранее из-за из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, Канада, такое решение приняло правительство Квебека. Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта, Евгения Медведева должна была работать комментатором соревнований, поскольку не попала в сборную из-за проблем с ботинком на чемпионате России.

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