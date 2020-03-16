Шоу с Медведевой в образе Сейлор Мун в Японии не отменят из-за коронавируса

Организаторы шоу в Японии, главную роль в котором исполнит россиянка Евгения Медведева, не собираются отменять мероприятие.

Об этом организаторы сообщили в Twitter. Отметим, Медведева выступит на шоу в образе Сейлор Мун, а билеты поступили в продажу сегодня в полдень. Кроме того, был представлен официальный рекламный постер шоу, которое состоится с 5 по 7 июня в японской Канагаве.

Ранее Евгения Медведева рассказала о закрытии спортивного клуба в Канаде из-за коронавируса.