Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала о переносе чемпионата России по лыжным видам спорта.

По словам Вяльбе, из-за пандемии коронавируса чемпионат России в Тюмени отменен. Она отметила, что ФЛГР предложили перенести турнир на ноябрь, но в эти сроки проводить его не станут.

«Мы ведем работы по переносу соревнований в Архангельскую область, чтобы провести чемпионат в Малиновке в ближайшее время», — сказала Вяльбе, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, сначала чемпионат России должен был состояться в Тюмени с 28 марта по 5 апреля, однако на прошлой неделе исполнительный директор местной областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило объявил, что чемпионат России пройдет без зрителей. Затем было принято решение и вовсе отменить соревнования.