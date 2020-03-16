В Красноярске стартует Х зимняя Спартакиада учащихся. Сегодня, 16 марта, стартуют соревнования в фигурном катании: юниорки покажут короткие программы.

В 14:00 состоится торжественная церемония открытия турнира. Затем, в 15:00 начнется соревновательная часть. В заявку попали 27 спортсменок, в числе которых две ученицы Этери Тутберидзе — серебряный призер юниорского чемпионата мира Дарья Усачева и Софья Акатьева. Также на льду появится воспитанница петербургской школы «Звездный лед» Николь Вайткус.

С полным списком участников можно ознакомиться на странице турнира на сайте ФФККР.

В расписании указано местное время.