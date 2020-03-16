Ардашев об ощущениях после 30 км на велосипеде: Седло так натирает, что сесть не можешь

Российский лыжник Сергей Ардашев, завоевавший золотую медаль на молодежном чемпионате мира, сравнил лыжные гонки с биатлоном и рассказал о реакции некоторых людей на поражения.

По словам Ардашева, в Норвегии лыжи популярнее биатлона, и он не знает, почему в России не так. Лыжник полагает, что биатлон любят из-за стрельбы и непредсказуемости, но самому Ардашеву с детства биатлон был не так интересен, он включал телевизор и смотрел только на бег.

Ардашев отметил, что в России действительно не все любят давать комментарии, но люди разные, есть как открытые, так и закрытые, поэтому обижаться ни на кого не надо. Лыжник добавил, что не все понимают, что бывает после гонок. Спортсмен также возмутился, что некоторые люди называют слабаками тех, кто проигрывает финиш.

«Такие люди даже не представляют, сколько мы тренируемся. Не понимают, что такое 30 км на велосипеде в гору, когда седло так натирает, что сесть потом не можешь», – сказал Ардашев, слова которого приводит «Лыжный спорт».