В Красноярске стартует Х зимняя Спартакиада учащихся. Сегодня, 17 марта, состоится ритмический танец, он начнется в 19:20 по местному времени.

В заявку попали 12 танцевальных дуэтов, в числе которых Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Также в Красноярске выступят София Алексова и Илья Владимиров. Партнер принимал участие в первом сезоне проекта «Ледниковый период. Дети», однако на тот момент он выступал с Василисой Кагановской.

На льду появятся Алиса Овсянкина и Артем Фролов, который ранее выступал в одиночном катании и тренировался под руководством Этери Тутберидзе.

С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте ФФККР.