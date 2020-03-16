Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров поделился мнением о возможном завершении сезона КХЛ из-за коронавируса.

По словам Нестерова, он спокойно относится к тому, что с чемпионата снялись «Йокерит» и «Барыс», так как от хоккеистов ничего не зависит. Защитник отметил, какое лига решение вынесет, то игроки и будут делать.

Нестеров добавил, ему не обидно, что не снялся соперник ЦСКА, «Динамо», так как сейчас шесть команд быстро по кругу сыграют и закончат. Хоккеист заявил, что ждет решения КХЛ, так как нужно уже определиться, играют ли клубы или нет.

На вопрос, нет ли у Нестерова паники, он ответил отрицательно.

«Нет. Я ящик водки купил, так что готов к борьбе», — заявил армеец, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.