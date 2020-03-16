Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оценил выступление Александра Большунова в минувшем сезоне. Россиянин с большим отрывом выиграл общий зачет Кубка мира.

По мнению Нортуга, сложно сравнивать его лучшую форму с лучшей формой Большунова. Норвежец подчеркнул, что на протяжении трех лет подряд выигрывал марафон на 50 км на всех крупных стартах — Олимпиаде и чемпионатах мира. Петтер считает, что Большунов должен повторить этот результат и выиграть марафоны в 2021, 2022 и 2023 годах.

«А пока я круче. Но хочу сказать, что в своей сегодняшней форме это достижение Большунову по силам. Он единственный в мире, кто может это сделать», — заявил Нортуг, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Большунов два раза подряд выиграл королевский марафон в Холменколлене.