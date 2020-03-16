Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель объяснил, почему предложение провести чемпионат мира в Сочи вместо Швейцарии было отвергнуто.

По словам Фазеля, это произошло из-за отсутствия точных данных о заболевших коронавирусов России.

«Да, у нас было предложение от русских. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в России и Белоруссии», — заявил Фазель, слова которого приводит SRF.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуаций сложно представить проведение чемпионата мира, так многие страны закрыли границы, никто никуда не ездит. Фазель добавил, что необходимо обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами и подойти к решению вопроса с холодной головой.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что в Швейцарии за сутки было зафиксировано более 800 случаев заражения коронавирусом.