Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оценил выступление Александра Большунова в минувшем сезоне. Россиянин завоевал большой Хрустальный глобус, обойдя Йоханнеса Клэбо на 495 очков.

Нортуг признался, что поражен результатами Большунова, который провел очень хороший сезон.

«Мне кажется, в этом сезоне он заметно добавил в тактике, стал лучше работать головой. Он один боролся с большим количеством норвежцев», — заявил Нортуг, слова которого приводит Sport24. Норвежец отметил, что Большунов подошел к сезону очень осмысленно.

«Сейчас он недосягаем. Норвежцы очень сильные, но сейчас они мечтают только об одном: обогнать Александра», — сказал Нортуг.