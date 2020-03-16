Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на обращение россиянина Карима Халили. На своей странице в «Инстаграме» Халили рассказал, как ровно десять лет назад, будучи 11-летним мальчиком, встретил Фуркада в Контиолахти. В 2020 году, в тот же день, спортсмены вместе принимали участие в гонке преследования на Кубке мира.

«Невероятная история! Желаю тебе всего наилучшего», – написал Фуркад под публикацией Халили.

Напомним, гонка в Контиолахти стала для Фуркада последней в профессиональном спорте. Накануне старта он объявил о завершении карьеры. Фуркад выиграл пасьют, однако в общем зачете Кубка мира остался вторым. Для завоевания большого Хрустального глобуса ему не хватило всего двух очков.

Фуркад является семикратным победителем Кубка мира, пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.