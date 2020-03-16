Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» не состоится в запланированные даты из-за ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие должно было пройти в пяти городах России. 31 марта Тутберидзе ждали в Казани, 3 апреля — в Перми. 25 апреля шоу должно было состояться в Санкт-Петербурге, 26-го — в Сочи. Однако в Татарстане, Краснодарском крае и Петербурге введены запреты на проведение массовых мероприятий с большим числом участников.

Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 унес жизни 6648 человек. При этом общее число заболевших превышает 173 тысяч, из них 77 тысяч уже выздоровели.

Ранее был отменен чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале.