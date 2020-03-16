Эпоха в биатлоне ушла — в Контиолахти с большим спортом попрощался Мартен Фуркад. Личность неоднозначная и своеобразная, к которой нельзя было испытывать равнодушие. Этого биатлониста любили и любят с огромной силой — с такой же и ненавидят.

Кем был Мартен Фуркад для своих соперников и любителей биатлона? Объясняет Nevasport.

Великий победитель vs биатлонист, победы которого уже надоели

Мартен Фуркад — это прежде всего, великий биатлонист. За свою карьеру он успел стать гегемоном биатлона. Вдумайтесь, он выиграл Кубок мира семь раз подряд! Был лучшим не в отдельно взятых моментах, а по итогам семи сезонов, постоянно выдавая великолепные результаты.

Благодаря этому Фуркад собрал мощный фан-клуб, однако другая половина биатлонных болельщиков его ненавидела. Надоел постоянно побеждать и убивать интригу. В отдельных гонках французу могли составить конкуренцию другие спортсмены, но на дистанции сезона — никто.

Лишь в сезоне-2018/19 у Фуркада случился спад, и француз задумался об уходе, но в этом году спортсмен перезагрузился, и его победам начали радоваться даже недавние хейтеры, признавая величие.

Борец с допингом vs спортсмен, который не выбирает выражения и методы борьбы

«Он был отличным борцом с допингом», — сказала Габриэла Коукалова, комментируя уход Мартена Фуркада. Француз не боялся высказываться на острые темы и бороться за чистый спорт, ведь благодаря своему авторитету мог влиять на мнения коллег и фанатов. Однако иногда его поведение выходило за рамки приличия.

Особую нелюбовь Фуркад испытывал к Александру Логинову. Как только россиянин вернулся в спорт после дисквалификации, француз не только в интервью нападал на соперника, но и мешал ему по трассе — вспомните хотя бы стычку на ЧМ-2017 в смешанной эстафете или различные выдавливания с трассы. Острый на язык Дмитрий Губерниев даже был с Фуркадом в ссоре и называл француза свиньей, однако в последний год их отношения понемногу стабилизировались.

Ушедший на пике vs король, который рано закончил и мог выступать ещё

В конце текущего сезона основной темой обсуждения для всех спортсменов стал проклятый коронавирус, однако за гонку до конца Мартен Фуркад решил посоперничать с заразой. Он объявил о своем уходе и снова поделил мир на две части.

И хоть многие спортсмены говорили о том, что все закономерно, для многих любителей биатлона, в частности, для персональных болельщиков это стало ударом: француз же сейчас в прекрасной форме, он снова нашел себя, а у сборной подросла отличная команда спортсменов, которой он может передать бесценный опыт. Фуркад мог ещё — но выбрал совсем другое и ушел настолько красиво, насколько можно было это сделать. И этого многие пока не могут ему простить.

У каждого свой путь — и что смог норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, Фуркад решил не повторять. Он уже личность в истории, великий спортсмен, которого запомнят чемпионом, рекордсменом и атлетом, преданным биатлону на 100 процентов. А что позволено Юпитеру — не позволено быку: такой король биатлон как Мартен Фуркад имеет право на свои недостатки.